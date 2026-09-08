Після візиту посланців Трампа Путін показав, як хоче миру: заява МЗС

Росія завдала масштабного удару по Києву практично відразу після того, як столицю залишили представники президента США Дональда Трампа, які займалися мирними переговорами. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

У публікації в соцмережі X глава українського МЗС наголосив на контрасті між дипломатичними заявами Москви та діями російських військ. За його словами, черговий удар по житлових районах столиці став доказом того, що реальні дії Кремля розходяться із заявами про готовність до дипломатії.

"Ракети говорять голосніше", — зазначив Сібіга, коментуючи російську атаку.

Міністр назвав удари по житлових будинках безглуздим терором і повідомив, що внаслідок нічного нападу загинули щонайменше двоє людей. Він закликав міжнародних партнерів України не відкладати рішення, які можуть посилити захист українських міст.

Особливу увагу приділив Сибіга ракетам-перехоплювачам для систем протиповітряної оборони. За його словами, кожен додатковий перехоплювач, переданий Україні, безпосередньо допомагає рятувати людські життя.

Глава МЗС також запропонував союзникам використати наявні запаси ракет, включаючи боєприпаси, термін експлуатації яких наближається до завершення, якщо вони можуть бути застосовані для захисту українського неба.

Крім того, Сибіга закликав європейські держави наслідувати приклад Німеччини і закрити так звані "російські будинки". Київ вважає, що структури російського впливу не повинні продовжувати роботу в Європі, доки Москва веде війну проти України.

На думку міністра, посилення тиску на Кремль не заважає дипломатичним зусиллям, а, навпаки, може зробити їх ефективнішим. Сибіга закликав партнерів діяти жорсткіше, заявивши, що саме тиск на Росію здатний наблизити припинення війни.

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