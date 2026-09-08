После визита посланников Трампа Путин показал, как хочет мира: заявление МИД

Россия нанесла масштабный удар по Киеву практически сразу после того, как столицу покинули представители президента США Дональда Трампа, занимавшиеся мирными переговорами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В публикации в соцсети X глава украинского МИД подчеркнул контраст между дипломатическими заявлениями Москвы и действиями российских войск. По его словам, очередной удар по жилым районам столицы стал доказательством того, что реальные действия Кремля расходятся с заявлениями о готовности к дипломатии.

"Ракеты говорят громче", — отметил Сибига, комментируя российскую атаку.

Министр назвал удары по жилым домам бессмысленным террором и сообщил, что в результате ночного нападения погибли как минимум два человека. Он призвал международных партнеров Украины не откладывать решения, способные усилить защиту украинских городов.

Особое внимание Сибига уделил ракетам-перехватчикам для систем противовоздушной обороны. По его словам, каждый дополнительный перехватчик, переданный Украине, непосредственно помогает спасать человеческие жизни.

Глава МИД также предложил союзникам использовать имеющиеся запасы ракет, включая боеприпасы, срок эксплуатации которых приближается к завершению, если они могут быть применены для защиты украинского неба.

Кроме того, Сибига призвал европейские государства последовать примеру Германии и закрыть так называемые "русские дома". Киев считает, что структуры российского влияния не должны продолжать работу в Европе, пока Москва ведет войну против Украины.

По мнению министра, усиление давления на Кремль не мешает дипломатическим усилиям, а, наоборот, может сделать их эффективнее. Сибига призвал партнеров действовать жестче, заявив, что именно давление на Россию способно приблизить прекращение войны.

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