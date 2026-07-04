Після удару по Сумах Україна звернулася до союзників з важливим закликом

Після чергового російського удару по Сумах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони та значно посилити тиск на Росію. Відповідну заяву голова української дипломатії зробив після трагедії, яка сталася 4 липня.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, російська керована авіабомба потрапила до житлового будинку в центральній частині міста. Внаслідок атаки загинули чотири людини, понад три десятки мирних жителів отримали серйозні поранення.

Сибіга опублікував фотографії зруйнованої будівлі і підкреслив, що подібні удари свідчать про свідому тактику Росії, яка все частіше завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Міністр заявив, що Москва вже давно перестала розрізняти військові об'єкти та житлові квартали, а подібні атаки стали інструментом тиску на українське населення.

На його думку, розраховувати на зміну поведінки Кремля виключно дипломатичними заявами більше неможливо.

Глава МЗС наголосив, що кожна нова російська атака демонструє відсутність намірів припиняти війну. Саме тому, вважає Андрій Сибіга, міжнародне співтовариство має реагувати не заявами, а конкретними діями.

Він закликав союзників прискорити передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони та сучасних засобів перехоплення повітряних цілей. Водночас міністр виступив за подальше посилення санкційного тиску, міжнародної ізоляції Росії та застосування нових обмежувальних заходів.

За словами Сибіги, лише поєднання військової підтримки України та послідовного економічного тиску здатне позбавити Кремль можливості продовжувати терористичні атаки проти українських міст та наблизити закінчення війни.

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