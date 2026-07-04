После удара по Сумам Украина обратилась к союзникам с важным призывом

После очередного российского удара по Сумам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров ускорить поставки средств противовоздушной обороны и значительно усилить давление на Россию. Соответствующее заявление глава украинской дипломатии сделал после трагедии, произошедшей 4 июля.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам министра, российская управляемая авиабомба попала в жилой дом в центральной части города. В результате атаки погибли четыре человека, более трех десятков мирных жителей получили серьезные ранения.

Сибига опубликовал фотографии разрушенного здания и подчеркнул, что подобные удары свидетельствуют о сознательной тактике России, которая все чаще наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Министр заявил, что Москва уже давно перестала различать военные объекты и жилые кварталы, а подобные атаки стали инструментом давления на украинское население.

По его мнению, рассчитывать на изменение поведения Кремля исключительно дипломатическими заявлениями больше невозможно.

Глава МИД подчеркнул, что каждая новая российская атака демонстрирует отсутствие намерений прекращать войну. Именно поэтому, считает Андрей Сибига, международное сообщество должно реагировать не заявлениями, а конкретными действиями.

Он призвал союзников ускорить передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и современных средств перехвата воздушных целей. Одновременно министр выступил за дальнейшее усиление санкционного давления, международной изоляции России и применение новых ограничительных мер.

По словам Сибиги, только сочетание военной поддержки Украины и последовательного экономического давления способно лишить Кремль возможности продолжать террористические атаки против украинских городов и приблизить окончание войны.

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