Після нічної атаки РФ в Україні зробили різку заяву про переговори

Ракети російського диктатора Володимира Путіна, які цієї ночі атакували Україну, вразили не лише український народ, а й переговорний стіл в Абу-Дабі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
Топ-дипломат України зазначив, що два найбільші міста, Київ та Харків, цієї ночі здригнулися від гучних вибухів. Було застосовано десятки балістичних та авіаційних балістичних ракет, а також сотні безпілотників.
Основні цілі залишилися незмінними: енергетичні об'єкти та житлові райони. Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи військові злочини та злочини проти людяності.
