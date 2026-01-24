Після нічної атаки РФ в Україні зробили різку заяву про переговори

Ракети російського диктатора Володимира Путіна, які цієї ночі атакували Україну, вразили не лише український народ, а й переговорний стіл в Абу-Дабі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Цінічно, що Путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації зустрічалися в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети вразили не лише наш народ, а й сам переговорний стіл", — наголосив Сибіга.

Топ-дипломат України зазначив, що два найбільші міста, Київ та Харків, цієї ночі здригнулися від гучних вибухів. Було застосовано десятки балістичних та авіаційних балістичних ракет, а також сотні безпілотників.

Основні цілі залишилися незмінними: енергетичні об'єкти та житлові райони. Росія продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, вчиняючи військові злочини та злочини проти людяності.

"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце Путіна не за дошкою миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу", — наголосив глава МЗС.

