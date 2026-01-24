logo

После ночной атаки РФ в Украине сделали резкое заявление о переговорах

Андрей Сибига заявил, что ракеты Путина поразили не только украинцев, но и переговорный стол

24 января 2026, 11:07
Ракеты российского диктатора Владимира Путина, которые этой ночью атаковали Украину, поразили не только украинский народ, но и переговорный стол в Абу-Даби. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

После ночной атаки РФ в Украине сделали резкое заявление о переговорах

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Цинично, что Путин отдал приказ о жестоком массовом ракетном ударе по Украине именно в тот момент, когда делегации встречались в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наш народ, но и сам переговорный стол", — подчеркнул Сибига.

Топ-дипломат Украины отметил, что два крупнейших города, Киев и Харьков, этой ночью содрогнулись от громких взрывов. Были применены десятки баллистических и авиационных баллистических ракет, а также сотни беспилотников.

Основные цели остались неизменными: энергетические объекты и жилые районы. Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности.                                                    

"Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за доской мира, а на скамье подсудимых специального трибунала", — подчеркнул глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — после адской ночи с обстрелами в Раде призвали Украину прекратить переговоры в Абу-Даби.

Также издание "Комментарии" сообщало – в результате массированной атаки РФ на Киев ночью 24 января в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления. Об этом сообщили в мэрии города.




