Після нападу на українців пролунала жорстка заява Києва: Сибіга звернувся до польських політиків

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на напад на українських громадян у Вроцлаві, заявивши, що Київ очікує на повне та об'єктивне розслідування інциденту. За його словами, польські правоохоронні органи вже затримали двох підозрюваних, тоді як пошуки ще одного передбачуваного учасника нападу продовжуються.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Глава української дипломатії подякував польській владі, співробітникам правоохоронних органів, а також меру Вроцлаву Яцеку Сутріку за оперативну реакцію на подію. За словами Сибіги, швидка робота поліції стала важливим сигналом щодо готовності польської сторони забезпечити безпеку іноземних громадян та притягнути винних до відповідальності.

Міністр наголосив, що Україна уважно стежить за розслідуванням і готова надати постраждалим усю необхідну консульську підтримку. При цьому він висловив сподівання, що слідство встановить не лише виконавців, а й мотиви злочину, а винних понесуть справедливе покарання.

Окрему частину своєї заяви Сибіга присвятив громадській атмосфері довкола українців у Польщі. Він закликав окремих польських політиків відмовитись від риторики, яка, на його думку, сприяє зростанню напруженості та може провокувати насильство на вулицях.

За словами міністра, українсько-польські відносини мають будуватися на взаємній повазі та прагматичній співпраці, особливо в умовах російської агресії, що триває. Він наголосив, що дві країни мають спільні інтереси у сфері безпеки, а тому будь-які прояви ненависті лише грають на руку спільному супротивникові. У Києві розраховують, що розслідування нападу стане показовим прикладом невідворотності покарання за злочини на ґрунті ворожнечі.

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