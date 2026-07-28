После нападения на украинцев прозвучало жесткое заявление Киева: Сибига обратился к польским политикам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нападение на украинских граждан во Вроцлаве, заявив, что Киев ожидает полного и объективного расследования инцидента. По его словам, польские правоохранительные органы уже задержали двух подозреваемых, тогда как поиски еще одного предполагаемого участника нападения продолжаются.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Глава украинской дипломатии поблагодарил польские власти, сотрудников правоохранительных органов, а также мэра Вроцлава Яцека Сутрика за оперативную реакцию на произошедшее. По словам Сибиги, быстрая работа полиции стала важным сигналом о готовности польской стороны обеспечить безопасность иностранных граждан и привлечь виновных к ответственности.

Министр подчеркнул, что Украина внимательно следит за расследованием и готова предоставить пострадавшим всю необходимую консульскую поддержку. При этом он выразил надежду, что следствие установит не только исполнителей, но и мотивы преступления, а виновные понесут справедливое наказание.

Отдельную часть своего заявления Сибига посвятил общественной атмосфере вокруг украинцев в Польше. Он призвал отдельных польских политиков отказаться от риторики, которая, по его мнению, способствует росту напряженности и может провоцировать насилие на улицах.

По словам министра, украинско-польские отношения должны строиться на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии. Он подчеркнул, что две страны имеют общие интересы в сфере безопасности, а потому любые проявления ненависти лишь играют на руку общему противнику. В Киеве рассчитывают, что расследование нападения станет показательным примером неотвратимости наказания за преступления на почве вражды.

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