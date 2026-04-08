Перша реакція України на перемир'я США та Ірану
Перша реакція України на перемир’я США та Ірану

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав перемир’я між США та Іраном.

8 квітня 2026, 09:03
Slava Kot

Міністерство закордонних справ України привітало оголошене перемир’я між США та Іраном і розблокування Ормузької протоки. Також очільник МЗС Андрій Сибіга закликав США спрямувати подібну рішучість на припинення війни Росії проти України.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга в соцмережі X відреагував на домовленість між США та Іраном щодо двотижневого перемир’я.

"Ми вітаємо угоду між президентом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки і припинення вогню, а також зусилля Пакистану з посередництва", — пише Сибіга.

Водночас очільник МЗС наголосив, що приклад швидкої дипломатичної реакції у випадку з ірансько-американським протистоянням має стати сигналом і для інших конфліктів у світі. За його словами, США може натиснути на Росію та змусити Кремль прийти до закінчення війни в Україні.

"Американська рішучість діє. Ми вважаємо, що настав час для достатньої рішучості, щоб змусити Москву припинити вогонь і завершити свою війну проти України", — додав Сибіга.

Нагадаємо, США та Іран за посередництва Пакистану погодили двотижневе перемир’я та домовилися про розблокування Ормузької протоки. Президент Дональд Трамп оголосив про перемогу США у війні, тоді як в Ірані домовленість назвали перемогою Ірану. Очікується, що 10 квітня Вашингтон та Тегеран можуть провести прямі переговори, які визначать подальші кроки щодо деескалації конфлікту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію ООН на перемир’я США та Ірану.

Також "Коментарі" писали, що не так з домовленістю США та Ірану. У Сполучених Штатах різко розкритикували Дональда Трампа.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2041753428611776576
