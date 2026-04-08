Первая реакция Украины на перемирие США и Ирана

Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины приветствовало объявленное перемирие между США и Ираном и разблокирование Ормузского пролива. Также глава МИД Андрей Сибига призвал США направить подобную решимость на прекращение войны России против Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в соцсети X отреагировал на договоренность между США и Ираном о двухнедельном перемирии.
В то же время, глава МИД подчеркнул, что пример быстрой дипломатической реакции в случае с иранско-американским противостоянием должен стать сигналом и для других конфликтов в мире. По его словам, США может оказать давление на Россию и заставить Кремль к окончанию войны в Украине.
Напомним, США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали двухнедельное перемирие и договорились о разблокировании Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп объявил о победе США в войне, тогда как в Иране договоренность была названа победой Ирана. Ожидается, что 10 апреля Вашингтон и Тегеран могут провести прямые переговоры, которые определят дальнейшие шаги по деэскалации конфликта.
