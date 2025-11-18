logo

Главная Новости Политика внешняя политика Переговоры Ермака с Виткоффом упразднены: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры Ермака с Виткоффом упразднены: что известно

На фоне коррупционного скандала отменили переговоры Ермака и Виткоффа в Турции.

18 ноября 2025, 23:12
Автор:
avatar

Slava Kot

Переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и между руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, которые должны были состояться 19 ноября в Турции, были отменены. Об этом заявил журналист The Economist Оливер Кэрролл.

Переговоры Ермака с Виткоффом упразднены: что известно

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Оливер Кэрролл сообщил об отмене переговоров между Виткоффом и Ермаком. По его словам, это могло произойти из-за коррупционного скандала в Украине, связанного с энергетическим сектором.

"Переговоры Виткоффа и Ермака на завтра в Турции отменены. Мне сказали, что Виткофф, возможно, не знал о скандале, в который он попадал, когда соглашался на встречу", — пишет Кэрролл.

По источникам "Бабеля" Андрей Ермак вместо Турции летит в Лондон, где встретится с бывшим главкомом, а ныне послом Валерием Залужным.

Отмена встречи Ермака с Виткоффом происходит на фоне внутреннего политического кризиса, в частности требованием о его увольнении с должности руководителя ОП, звучащих от депутатов ВР, в частности, фракции "Слуга народа". Депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос" ранее заявлял, что Ермак фигурирует в так называемых "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

Также сообщалось, что Виткофф может встретиться в Турции с Владимиром Зеленским, однако президент летит не в Стамбул, а в Анкару, где будет запланирована его встреча с Реджепом Эрдоганом. По словам президента, на встрече в Турции он намерен обсудить "справедливый мир".

Ранее портал "Комментарии" писал, что депутат "Слуги народа" Федор Вениславский заявил о необходимости отставки Андрея Ермака из-за скандала с "пленками Миндича".



Источник: https://x.com/olliecarroll/status/1990860655881048515
