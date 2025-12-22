Пентагон бьет тревогу: Китай тихо развернул сотни ядерных ракет у границ

Китай резко ускорил наращивание своего ядерного потенциала и разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет вблизи границы с Монголией. Об этом говорится в проекте доклада Министерства обороны США , сообщает агентство Reuters.

Новое ядерное напряжение — США заявили о массовом размещении ракет Китаем на границе с Монголией

По данным Пентагона, ракеты развернуты на трех шахтных ракетных полигонах на севере Китая . Речь идет о твердотопливных межконтинентальных баллистических ракетах DF-31 , способных нести ядерные боеголовки и поражать цели на межконтинентальных расстояниях.

Американское оборонное ведомство отмечает: Китай модернизирует и расширяет ядерный арсенал быстрее, чем любое другое ядерное государство в мире . В то же время, Пекин не демонстрирует готовности приобщаться к переговорам по контролю над стратегическими вооружениями.

Ранее в Вашингтоне уже сообщали о строительстве и наличии ракетных шахт в этом регионе, однако впервые речь идет о фактической загрузке более сотни ракет . Конкретные потенциальные цели в документе не называются.

В Пентагоне также предостерегают, что содержание доклада еще может быть уточнено или скорректировано до момента его официального представления в Конгресс США. В то же время, сам факт масштабного развертывания ракет рассматривается как серьезный сигнал для глобальной безопасности.

