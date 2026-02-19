Папа Римский не поддержал участие в Peace Council Дональда Трампа – Ватикан настаивает на центральной роли ООН

Ватикан официально отказался от участия в так называемом Совете мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщает Reuters . В Святом Престоле отметили, что ключевую роль в урегулировании глобальных кризисов должна играть Организация Объединенных Наций , а не новые политические форматы.

Ватикан против инициативы Трампа: Папа Римский отказался от «Совета мира» и сделал ставку на ООН

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил журналистам, что Папа Римский имеет ряд серьезных оговорок по этой инициативе, поэтому "не будет участвовать". По его словам, существуют критические вопросы, которые нуждаются в решении перед тем, как подобные структуры могут претендовать на легитимность в международном пространстве.

"Один из вопросов обеспокоенности состоит в том, что на международном уровне именно ООН должна прежде всего решать эти кризисные ситуации", – подчеркнул Паролин. Фактически, Ватикан дал понять, что не поддерживает попытки создания альтернативных центров глобального управления , которые могут дублировать или подменять существующие международные механизмы.

Что известно о "Совете мира"

В прошлом году США вместе со странами-посредниками подписали соглашение о прекращении огня в Сектор Газа . В рамках этой договоренности был представлен Совет мира, призванный осуществлять стратегический надзор, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в процессе перехода Газа от конфликта к стабильности и развитию. Идея предполагает формирование структуры, которая будет контролировать восстановление и процессы безопасности после завершения боевых действий.

В Вашингтоне рассматривается возможность расширения формата "Советы мира" на Украину и Венесуэлу. В то же время ряд западных и арабских дипломатов выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа рассматривает эту инициативу как потенциальную альтернативу или даже замену ООН.

А администрация Трампа якобы предлагает странам, стремящимся к постоянному членству в новой структуре, внести вклад в размере 1 миллиарда долларов. Этот финансовый аспект также вызвал дискуссии о прозрачности и механизмах подотчетности будущего совета.

В настоящее время более 20 стран заявили о готовности присоединиться к инициативе. Среди приглашенных – Владимир Путин и Александр Лукашенко . В то же время, ряд европейских государств уже отказались от участия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил приглашение, однако отметил, что ему сложно представить участие Украины в формате, где присутствуют Путин и Лукашенко.

Таким образом, решение Ватикана имеет не только дипломатическое, но и концептуальное значение. Святой Престол четко сигнализирует о поддержке многостороннего подхода через международно признанные институты , отмечая, что глобальные конфликты должны разрешаться в рамках устоявшихся механизмов международного права.

Читайте на "Комментариях", что Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с Украиной , понимая угрозу от морозной зимы и последствий войны, организовав передачу гуманитарной помощи.