Ось Кремль і розкрив карти: у МЗС України спіймали Кремль на резонансній брехні

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Ушаков опинився в центрі нового дипломатичного скандалу після заяви про можливе врегулювання війни проти України. У Києві стверджують: представник Кремля фактично проговорився про справжні наміри Москви.

На слова Ушакова звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. У своєму повідомленні у соціальній мережі X він процитував заяву помічника Путіна, в якій той зажадав від України вивести війська з Донецької області.

За версією Кремля, після цього бойові дії нібито призупиняться, а потім з'явиться можливість обговорювати подальше довгострокове врегулювання.

Саме формулювання про “припинення” війни, а не її припинення викликало різку реакцію української дипломатії.

За словами Тихого, для російськомовної аудиторії це прозвучало як відверте “застереження щодо Фрейда”, яке розкриває реальні плани Кремля.

У МЗС України вважають, що Москва не прагне повноцінного світу, а лише намагається домогтися тимчасової паузи для перегрупування сил та підготовки до нового етапу війни.

"Він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "зупинилися", а не "припинилися". Це явне визнання того, що Москва хоче перепочинку, а не миру", — наголосив представник українського зовнішньополітичного відомства.

У Києві впевнені, що подібні заяви Кремля підтверджують колишню позицію України: будь-які переговори з Росією без чітких гарантій безпеки можуть стати лише інструментом затягування часу.

Скандал довкола слів Ушакова спалахнув на тлі нового витка дипломатичної активності між Росією, США та Україною, а також спроб міжнародних посередників повернути сторони до обговорення припинення війни. Однак у Києві дедалі частіше заявляють, що Москва використовує тему “перемир'я” виключно як елемент політичної та військової тактики.

