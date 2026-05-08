Вот Кремль и раскрыл карты: в МИД Украины поймали Кремль на резонансной лжи

Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Ушаков оказался в центре нового дипломатического скандала после заявления о возможном “урегулировании” войны против Украины. В Киеве утверждают: представитель Кремля фактически проговорился о настоящих намерениях Москвы.

Георгий Тихий.

На слова Ушакова обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. В своем сообщении в социальной сети X он процитировал заявление помощника Путина, в котором тот потребовал от Украины вывести войска из Донецкой области.

По версии Кремля, после этого боевые действия якобы “приостановятся”, а затем появится возможность обсуждать дальнейшее долгосрочное урегулирование.

Именно формулировка о “приостановке” войны, а не ее прекращении, вызвала резкую реакцию украинской дипломатии.

По словам Тихого, для русскоязычной аудитории это прозвучало как откровенная “оговорка по Фрейду”, которая раскрывает реальные планы Кремля.

В МИД Украины считают, что Москва не стремится к полноценному миру, а лишь пытается добиться временной паузы для перегруппировки сил и подготовки к новому этапу войны.

“Он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия "приостановились", а не "прекратились". Это явное признание того, что Москва хочет передышки, а не мира”, — подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства.

В Киеве уверены, что подобные заявления Кремля подтверждают прежнюю позицию Украины: любые переговоры с Россией без четких гарантий безопасности могут стать лишь инструментом для затягивания времени.

Скандал вокруг слов Ушакова вспыхнул на фоне нового витка дипломатической активности между Россией, США и Украиной, а также попыток международных посредников вернуть стороны к обсуждению прекращения войны. Однако в Киеве все чаще заявляют, что Москва использует тему “перемирия” исключительно как элемент политической и военной тактики.

