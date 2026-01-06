logo_ukra

Головна Новини Політика зовнішня політика "Обмежується валізою з какашками Путіна": в МЗС України відреагували на заяви РФ про "зони впливу"
commentss НОВИНИ Всі новини

"Обмежується валізою з какашками Путіна": в МЗС України відреагували на заяви РФ про "зони впливу"

У МЗС України різко відреагували на слова російських джерел про "зони впливу" після операції США у Венесуелі.

6 січня 2026, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на заяви російських джерел про так звані "зони впливу", які нібито з’явилися після військової операції США у Венесуелі. У Києві такі сигнали з Москви назвали безпідставними.

"Обмежується валізою з какашками Путіна": в МЗС України відреагували на заяви РФ про "зони впливу"

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

У матеріалі агентства Reuters цитувалося анонімне високопоставлене джерело в РФ. За його словами, після нападу США на Венесуелу та спроби відродження доктрини Монро Сполученими Штатами Росія нібито також має "власну сферу впливу". 

Речник МЗС України Георгій Тихий публічно висміяв заяви РФ згадавши про наступ Пригожина на російську столицю.

"Російські "джерела", які надмірно переймаються, висловлюючи гарячі думки про "зони впливу". Цікаво, де були кордони їхньої зони впливу, коли банда Пригожина рушила на Москву, змусивши їх тремтіти від страху. Можливо, вона обмежувалася валізою з какашками Путіна. І досі обмежується", — відреагував Тихий.

У Reuters зазначають, що російське джерело апелювало до прагнення адміністрації Дональда Трампа відновити домінування США у Західній півкулі та фактично повернутися до доктрини Монро 19 століття, яка проголошувала Америку зоною особливих інтересів Вашингтона. На цьому тлі в Москві намагаються виправдати власні претензії на контроль над пострадянським простором, зокрема над Україною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про геополітичний торг Путіна з Трампом. Росія хоче Україну в обмін на Венесуелу.

Також "Коментарі" писали про те, як вторгнення США у Венесуелу може несподівано зіграти на користь Росії та Китаю.



Джерело: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2008280741872848974
