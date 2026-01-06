"Обмежується валізою з какашками Путіна": в МЗС України відреагували на заяви РФ про "зони впливу"

Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на заяви російських джерел про так звані "зони впливу", які нібито з’явилися після військової операції США у Венесуелі. У Києві такі сигнали з Москви назвали безпідставними.

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

У матеріалі агентства Reuters цитувалося анонімне високопоставлене джерело в РФ. За його словами, після нападу США на Венесуелу та спроби відродження доктрини Монро Сполученими Штатами Росія нібито також має "власну сферу впливу".

Речник МЗС України Георгій Тихий публічно висміяв заяви РФ згадавши про наступ Пригожина на російську столицю.

"Російські "джерела", які надмірно переймаються, висловлюючи гарячі думки про "зони впливу". Цікаво, де були кордони їхньої зони впливу, коли банда Пригожина рушила на Москву, змусивши їх тремтіти від страху. Можливо, вона обмежувалася валізою з какашками Путіна. І досі обмежується", — відреагував Тихий.

У Reuters зазначають, що російське джерело апелювало до прагнення адміністрації Дональда Трампа відновити домінування США у Західній півкулі та фактично повернутися до доктрини Монро 19 століття, яка проголошувала Америку зоною особливих інтересів Вашингтона. На цьому тлі в Москві намагаються виправдати власні претензії на контроль над пострадянським простором, зокрема над Україною.

