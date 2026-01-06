logo

Главная Новости Политика внешняя политика "Ограничивается чемоданом с какашками Путина": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о "зонах влияния"
"Ограничивается чемоданом с какашками Путина": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о "зонах влияния"

В МИД Украины резко отреагировали на слова российских источников о "зонах влияния" после операции США в Венесуэле.

6 января 2026, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины жестко отреагировало на заявления российских источников о якобы появившихся после военной операции США в Венесуэле "зонах влияния". В Киеве такие сигналы из Москвы назвали безосновательными.

"Ограничивается чемоданом с какашками Путина": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о "зонах влияния"

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

В материале агентства Reuters цитировался анонимный высокопоставленный источник с РФ. По его словам, после нападения США на Венесуэлу и попытки возрождения доктрины Монро Соединенными Штатами у России якобы также есть "собственная сфера влияния".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий публично высмеял заявления РФ, вспомнив о наступлении Пригожина на российскую столицу.

"Российские "источники", которые чрезмерно переживают, выражая горячие мысли о "зонах влияния". Интересно, где были границы их зоны влияния, когда банда Пригожина двинулась на Москву, заставив их дрожать от страха. Возможно, она ограничивалась чемоданом с какашкамии Путина. И до сих пор ограничивается", — отреагировал Тихий.

В Reuters отмечают, что российский источник апеллировал к стремлению администрации Дональда Трампа восстановить доминирование США в Западном полушарии и фактически вернуться к доктрине Монро 19 века, провозглашавшей Америку зоной особых интересов Вашингтона. На этом фоне в Москве пытаются оправдать свои претензии на контроль над постсоветским пространством, в частности над Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о геополитическом торге Путина с Трампом. Россия хочет Украину в обмен на Венесуэлу.

Также "Комментарии" писали о том, как вторжение США в Венесуэлу может неожиданно сыграть в пользу России и Китая.



Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2008280741872848974
