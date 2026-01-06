"Ограничивается чемоданом с какашками Путина": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о "зонах влияния"

Министерство иностранных дел Украины жестко отреагировало на заявления российских источников о якобы появившихся после военной операции США в Венесуэле "зонах влияния". В Киеве такие сигналы из Москвы назвали безосновательными.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

В материале агентства Reuters цитировался анонимный высокопоставленный источник с РФ. По его словам, после нападения США на Венесуэлу и попытки возрождения доктрины Монро Соединенными Штатами у России якобы также есть "собственная сфера влияния".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий публично высмеял заявления РФ, вспомнив о наступлении Пригожина на российскую столицу.

" Российские "источники", которые чрезмерно переживают, выражая горячие мысли о "зонах влияния". Интересно, где были границы их зоны влияния, когда банда Пригожина двинулась на Москву, заставив их дрожать от страха. Возможно, она ограничивалась чемоданом с какашкамии Путина. И до сих пор ограничивается", — отреагировал Тихий.

В Reuters отмечают, что российский источник апеллировал к стремлению администрации Дональда Трампа восстановить доминирование США в Западном полушарии и фактически вернуться к доктрине Монро 19 века, провозглашавшей Америку зоной особых интересов Вашингтона. На этом фоне в Москве пытаются оправдать свои претензии на контроль над постсоветским пространством, в частности над Украиной.

