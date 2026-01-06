"Ограничивается чемоданом с какашками Путина": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о "зонах влияния"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины жестко отреагировало на заявления российских источников о якобы появившихся после военной операции США в Венесуэле "зонах влияния". В Киеве такие сигналы из Москвы назвали безосновательными.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
В материале агентства Reuters цитировался анонимный высокопоставленный источник с РФ. По его словам, после нападения США на Венесуэлу и попытки возрождения доктрины Монро Соединенными Штатами у России якобы также есть "собственная сфера влияния".
Спикер МИД Украины Георгий Тихий публично высмеял заявления РФ, вспомнив о наступлении Пригожина на российскую столицу.
В Reuters отмечают, что российский источник апеллировал к стремлению администрации Дональда Трампа восстановить доминирование США в Западном полушарии и фактически вернуться к доктрине Монро 19 века, провозглашавшей Америку зоной особых интересов Вашингтона. На этом фоне в Москве пытаются оправдать свои претензии на контроль над постсоветским пространством, в частности над Украиной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о геополитическом торге Путина с Трампом. Россия хочет Украину в обмен на Венесуэлу.
Также "Комментарии" писали о том, как вторжение США в Венесуэлу может неожиданно сыграть в пользу России и Китая.