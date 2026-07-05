У польському Кракові невідомі пошкодили місце поховання видатного українського письменника, науковця та громадського діяча Богдана Лепкого. З надгробка на Раковицькому цвинтарі зник бронзовий барельєф, встановлений понад пів століття тому. У Міністерстві закордонних справ України розцінили цей випадок як навмисну провокацію, що може бути спрямована на загострення українсько-польських відносин.

Богдан Лепкий. Фото з відкритих джерел

Акт вандалізму стався вночі у Кракові. Богдан Лепкий, який помер 21 липня 1941 року, похований у гробниці свого друга Ігнатія Шайдзіцького. У 1972 році на могилі встановили барельєф авторства українського скульптора Григора Пецуха. Саме цей елемент пам'ятника був викрадений.

У Кракові пошкодили могилу Богдана Лепкого

У Кракові пошкодили могилу Богдана Лепкого

У МЗС України заявили, що Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до польської поліції, адміністрації Раковицького цвинтаря та місцевої влади із закликом провести всебічне розслідування. Українська сторона наполягає на встановленні осіб, причетних до злочину, поверненні або відновленні викраденого барельєфа, а також посиленні охорони місця поховання.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, що Україна розцінює цей випадок як свідому провокацію, спрямовану на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками.

"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", — заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що історик назвав єдину умову примирення України та Польщі.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна пригрозили Україні повною дезінтеграцією через територіальні претензії Польщі.