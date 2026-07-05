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Новый скандал с Польшей: в Кракове повредили могилу выдающегося украинца (ФОТО)

В Польше вандалы похитили барельеф из могилы Богдана Лепкого на Раковицком кладбище в Кракове.

5 июля 2026, 17:40
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Slava Kot

В польском Кракове неизвестные повредили место захоронения выдающегося украинского писателя, ученого и общественного деятеля Богдана Лепкого. С надгробия на Раковицком кладбище исчез бронзовый барельеф, установленный более полувека назад. В Министерстве иностранных дел Украины расценили этот случай как умышленную провокацию, которая может быть направлена на обострение украинско-польских отношений.

Новый скандал с Польшей: в Кракове повредили могилу выдающегося украинца (ФОТО)

Богдан Лепкий. Фото из открытых источников

Акт вандализма произошел ночью в Кракове. Богдан Лепкий, умерший 21 июля 1941 года, похоронен в гробнице своего друга Игнатия Шайдзицкого. В 1972 году на могиле установили барельеф авторства украинского скульптора Григория Пецуха. Конкретно этот элемент монумента был похищен.

Новый скандал с Польшей: в Кракове повредили могилу выдающегося украинца (ФОТО) - фото 2

В Кракове повредили могилу Богдана Лепкого

Новый скандал с Польшей: в Кракове повредили могилу выдающегося украинца (ФОТО) - фото 2

В Кракове повредили могилу Богдана Лепкого

В МИД Украины заявили, что Генеральное консульство Украины в Кракове уже обратилось в польскую полицию, администрацию Раковицкого кладбища и местные власти с призывом провести всестороннее расследование. Украинская сторона настаивает на установлении лиц, причастных к преступлению, возвращении или восстановлении похищенного барельефа, а также усилении охраны места захоронения.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий подчеркнул, что Украина расценивает этот случай как сознательную провокацию, направленную на разжигание вражды между украинцами и поляками.

"Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк назвал единственное условие примирения Украины и Польши.

Также "Комментарии" писали, что у Путина пригрозили Украине полной дезинтеграцией из-за территориальных претензий Польши.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/07/5/7240983/
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