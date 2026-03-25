Нові ракети і дрони: Україна домовляється з Латвією про критичне посилення ППО

Україна продовжує активно зміцнювати оборонні союзи на тлі постійної загрози з повітря. Під час зустрічі у Києві Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс обговорили ключові напрямки співпраці, які можуть суттєво посилити можливості української армії вже найближчим часом.

Зеленський і міністр оборони Латвії обговорили ракети для ППО та виробництво дронів

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомили на сайті глави держави.

ППО і ракети – головний пріоритет

Однією з центральних тем переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. Сторони детально обговорили питання постачання додаткових ракет для систем ППО, які залишаються критично важливими для захисту українських міст від ракетних і дронових атак.

Латвійська сторона також високо оцінила рівень підготовки українських військових та темпи модернізації армії. Особливу зацікавленість викликали українські підходи до протидії дронам, які вже стали важливою частиною сучасної війни.

Спільне виробництво дронів

Окремим блоком переговорів стало питання спільного виробництва безпілотників. Це напрямок, який набуває все більшого значення, адже дрони стали одним із ключових інструментів на полі бою.

Партнерство у цій сфері може дозволити не лише збільшити обсяги виробництва, а й об’єднати технологічні можливості двох країн. У перспективі це може суттєво вплинути на баланс сил і підвищити ефективність оборони.

Програми PURL і SAFE

Під час зустрічі також обговорювали реалізацію міжнародних програм PURL і SAFE. Україна розраховує на подальшу активну участь Латвії у цих ініціативах та розширення співпраці.

Ці програми спрямовані на довгострокове посилення обороноздатності та інтеграцію України у західні безпекові механізми, що робить їх стратегічно важливими.

ЄС і військове партнерство

Крім оборонних питань, сторони торкнулися теми європейської інтеграції. Латвія підтвердила свою підтримку вступу України до Європейського Союзу та готовність допомагати у цьому процесі.

Також обговорювалася співпраця в межах Об’єднаних експедиційних сил (JEF), що може відкрити нові можливості для військової взаємодії.

Сигнал підтримки від Латвії

Візит міністра оборони Латвії став не лише дипломатичним жестом, а й чітким сигналом політичної та військової підтримки. За словами Андріса Спрудса, Латвія розглядає допомогу Україні як ключову для власної безпеки.

Фактично йдеться про формування довгострокового партнерства, яке виходить за межі поточної війни і закладає основу для співпраці на роки вперед.

У підсумку зустріч підтвердила: Україна не лише отримує підтримку, а й стає важливим партнером у формуванні нової системи безпеки в Європі.

