Новые ракеты и дроны: Украина договаривается с Латвией о критическом усилении ПВО

Украина продолжает активно укреплять оборонные союзы на фоне постоянной угрозы воздуху. В ходе встречи в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Латвии Андрис Спрудс обсудили ключевые направления сотрудничества, которые могут существенно усилить возможности украинской армии в ближайшее время.

Зеленский и министр обороны Латвии обсудили ракеты для ПВО и производство дронов

Как передают " Комментарии ", об этом журналистам сообщили на сайте главы государства.

ПВО и ракеты – главный приоритет

Одной из центральных тем переговоров стало усиление украинской противовоздушной обороны. Стороны подробно обсудили вопросы поставок дополнительных ракет для систем ПВО , которые остаются критически важными для защиты украинских городов от ракетных и дроновых атак.

Латвийская сторона также высоко оценила уровень подготовки украинских военных и темпы модернизации армии. Особый интерес вызвали украинские подходы к противодействию дронам, которые уже стали важной частью современной войны.

Совместное производство дронов

Отдельным блоком переговоров стал вопрос совместного производства беспилотников . Это направление, которое приобретает все большее значение, ведь дроны стали одним из ключевых инструментов на поле боя.

Партнерство в этой сфере может позволить не только увеличить объем производства, но и объединить технологические возможности двух стран. В перспективе это может оказать существенное влияние на баланс сил и повысить эффективность обороны.

Программы PURL и SAFE

В ходе встречи также обсуждали реализацию международных программ PURL и SAFE. Украина рассчитывает на дальнейшее активное участие Латвии в этих инициативах и расширение сотрудничества.

Эти программы направлены на долгосрочное усиление обороноспособности и интеграцию Украины в западные механизмы безопасности , что делает их стратегически важными.

ЕС и военное партнерство

Кроме оборонных вопросов стороны затронули тему европейской интеграции. Латвия подтвердила поддержку вступления Украины в Европейский Союз и готовность помогать в этом процессе.

Обсуждалось также сотрудничество в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF), что может открыть новые возможности для военного взаимодействия.

Сигнал поддержки от Латвии

Визит Министра обороны Латвии стал не только дипломатическим жестом, но и четким сигналом политической и военной поддержки. По словам Андриса Спрудса, Латвия рассматривает помощь Украине как ключевую для собственной безопасности.

Фактически речь идет о формировании долгосрочного партнерства , которое выходит за пределы текущей войны и закладывает основу для сотрудничества на годы вперед.

В итоге встреча подтвердила: Украина не только получает поддержку, но и становится важным партнером по формированию новой системы безопасности в Европе.

