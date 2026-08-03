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Нове кадрове рішення Зеленського ошелешило: хто втратив посаду

Указ Зеленського про звільнення посла України в США Стефанішиної

3 серпня 2026, 20:18
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Стефанішину. Відповідний указ розміщено на сайті президента. 

Нове кадрове рішення Зеленського ошелешило: хто втратив посаду

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

“Звільнити СТЕФАНІШИНУ Ольгу Віталіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки”, — йдеться у документі. 

Указ датовано 3 серпня.

Про вірогідне звільнення Стефанішиної з посади ще в середині липня попереджав народний депутат Олексій Гончаренко. Тоді він прогнозував, що новим послом стане Юлія Свириденко. 

А народний депутат Микола Тищенко був впевненим, що новим послом України в США буде Рустем Умєров. Однак 3 серпня 2026 року Зеленський призначив Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Також Тищенко розповідав, що американці не проти було  б бачити і жінку на посаді посла України — у такому разі може бути кандидатура Свириденко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що головне питання для України — захист неба від балістики. Президент України Володимир Зеленський натякнув на важливі домовленості зі Сполученими Штатами.

Президент розповів про доповідь заступника керівника ОП Павло Паліси за результатами виконання наших оборонних домовленостей із партнерами. Зеленський наголосив: важливо, що є щоденна координація. 

“Перше — ППО. Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз”, — наголосив Зеленський. 

Друге, за словами президента, триває робота для локалізації в Україні необхідних Україні видів західного озброєння.




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Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6962026-60761
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