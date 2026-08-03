Новое кадровое решение Зеленского ошарашило: кто потерял должность

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Стефанишина. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки", — говорится в документе.

Указ датирован 3 августа.

О вероятном освобождении Стефанишиной от должности еще в середине июля предупреждал народный депутат Алексей Гончаренко. Тогда он прогнозировал, что новым послом станет Юлия Свириденко.

А народный депутат Николай Тищенко был уверен, что новым послом Украины в США будет Рустем Умеров. Однако 3 августа 2026 Зеленский назначил Умерова главой Службы внешней разведки Украины. Также Тищенко рассказывал, что американцы не прочь было бы видеть и женщину в должности посла Украины — в таком случае может быть кандидатура Свириденко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что главный вопрос для Украины — защита неба от баллистики. Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные договоренности с Соединенными Штатами.

Президент рассказал о докладе заместителя руководителя ОП Павел Палисы по результатам выполнения наших оборонных договоренностей с партнерами. Зеленский подчеркнул: важно, что есть ежедневная координация.

"Первое — ПВО. Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых, а не на складах где-то далеко от реальных угроз", — подчеркнул Зеленский.

Второе, по словам президента, продолжается работа по локализации в Украине необходимых Украине видов западного вооружения.



