Нова Зеландія відкриває ворота назавжди – українцям масово дають ПМП, але час спливає

Нова Зеландія ухвалила одне з найщедріших міграційних рішень для українців за весь час повномасштабної війни. Країна фактично дозволяє українським біженцям залишитися назавжди, надавши статус резидента в межах спеціальної програми Ukraine Resident Visa. Але є ключова умова: час для подачі заявки стрімко закінчується.

Українці можуть залишитися в Новій Зеландії назавжди: діє унікальна програма резидентства

Програму резидентства для українців уряд Нової Зеландії анонсував ще у серпні 2023 року. Вона створена спеціально для громадян України, які прибули до країни за програмою Special Ukraine Visa після початку війни. Прийом заявок стартував 16 березня 2024 року і триватиме лише до 16 березня 2026 року. Після цієї дати можливість отримати резидентство буде закрита без альтернатив.

Податися можуть українці, які мали Special Ukraine Visa 2022 року та в’їхали до Нової Зеландії не пізніше 15 березня 2024 року. Це критично важливо: навіть незначне порушення строків автоматично позбавляє права участі в програмі.

За даними Імміграційної служби Нової Зеландії, станом на 8 вересня 2025 року резидентство вже отримали 263 українці. І ця цифра може суттєво зрости в останні місяці дії програми, адже багато людей зволікали, не усвідомлюючи, що йдеться не про тимчасовий статус, а про реальний шлях до постійного проживання.

Одна з головних переваг програми – відсутність вимоги складати іспит з англійської мови. Крім того, заявник може включити у свою заявку партнера та дітей-утриманців, що робить програму особливо цінною для сімей. Резидентський статус дає право легально працювати, навчатися, користуватися системою охорони здоров’я та соціальними гарантіями.

Ще один важливий нюанс: після двох років проживання з Ukraine Resident Visa українці можуть подати заяву на постійну резидентську візу, яка фактично прирівнює їх у правах до громадян країни, за винятком виборчого права.

Експерти з міграційної політики наголошують: Нова Зеландія рідко пропонує такі умови навіть для економічних мігрантів, не кажучи вже про біженців. Саме тому цю програму називають історичним шансом, який може більше не повторитися.

Залишився трохи більше місяця, щоб ухвалити рішення, яке визначить майбутнє на роки вперед. Після березня 2026 року двері зачиняться.

