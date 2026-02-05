Новая Зеландия открывает ворота навсегда – украинцам массово дают ПМЖ, но время истекает

Новая Зеландия приняла одно из самых щедрых миграционных решений для украинцев за все время полномасштабной войны . Страна фактически позволяет украинским беженцам остаться навсегда , предоставив статус резидента в рамках специальной программы Ukraine Resident Visa . Но есть ключевое условие: время для подачи заявки стремительно истекает .

Украинцы могут остаться в Новой Зеландии навсегда: действует уникальная программа резидентства

Программу резидентства для украинцев правительство Новой Зеландии анонсировало еще в августе 2023 года. Она создана специально для граждан Украины, прибывших в страну по программе Special Ukraine Visa после начала войны. Прием заявок стартовал 16 марта 2024 года и продлится до 16 марта 2026 года . После этой даты возможность получить резидентство будет закрыта без альтернатив.

Податься могут украинцы, которые имели Special Ukraine Visa в 2022 году и въехали в Новую Зеландию не позднее 15 марта 2024 года . Это критически важно: даже незначительное нарушение сроков автоматически лишает права участия в программе.

По данным Иммиграционной службы Новой Зеландии, по состоянию на 8 сентября 2025 резидентство уже получили 263 украинца . И эта цифра может существенно возрасти в последние месяцы действия программы, ведь многие люди медлили, не осознавая, что речь идет не о временном статусе, а о реальном пути к постоянному проживанию .

Одно из главных преимуществ программы – отсутствие требования сдавать экзамен по английскому языку . Кроме того, заявитель может включить в свою заявку партнера и детей-иждивенцев , что делает программу особенно ценной для семей. Резидентский статус дает право легально работать, учиться, пользоваться системой здравоохранения и социальными гарантиями .

Еще один важный нюанс: после двух лет проживания с Ukraine Resident Visa украинцы могут подать заявление на постоянную резидентскую визу , которая фактически приравнивает их к гражданам страны, за исключением избирательного права.

Эксперты по миграционной политике подчеркивают: Новая Зеландия редко предлагает такие условия даже для экономических мигрантов , не говоря уже о беженцах. Именно поэтому эта программа называется историческим шансом , который может больше не повториться.

Остался чуть больше месяца , чтобы принять решение, которое определит будущее на годы вперед. После марта 2026 года дверь захлопнется.

