Норвегія готується до війни: громадян офіційно попередили про можливу конфіскацію будинків, авто і човнів

У Норвегії пролунало попередження, яке викликало широкий резонанс у суспільстві. Військові офіційно звернулися до громадян із закликом бути готовими до конфіскації приватного майна у разі початку війни. Йдеться не про абстрактні сценарії, а про конкретні будинки, автомобілі, човни та техніку.

Влада Норвегії б’є на сполох: у разі війни майно норвежців можуть забрати без згоди власників

Як повідомляє Euronews, у понеділок тисячі норвежців отримали листи від військових структур, у яких прямо зазначено: у випадку збройного конфлікту держава має право реквізувати приватне майно для потреб оборони.

У документах пояснюється, що така практика передбачена законом і може бути застосована негайно, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. За словами військових, реквізиція потрібна для того, щоб збройні сили мали швидкий доступ до ресурсів, необхідних для захисту країни.

"Реквізиція має на меті забезпечити, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни", — йдеться в офіційній заяві.

Водночас у військовому відомстві наголошують: у мирний час ці листи не мають практичного значення. Їхня головна мета — заздалегідь поінформувати населення, щоб у разі надзвичайної ситуації не виникало паніки чи правової плутанини.

Однак тон заяв норвезьких посадовців свідчить про серйозність моменту. Глава військової логістичної організації Андерс Єрнберг прямо заявив: Норвегія перебуває у найскладнішій безпековій ситуації з часів Другої світової війни.

За його словами, за останні роки різко зросла потреба у підготовці суспільства до криз — як політичних, так і воєнних. У найгіршому сценарії країна має бути готовою до війни, і ця готовність стосується не лише армії, а й цивільного населення.

"Наше суспільство має бути готовим до криз у сфері політики безпеки і, в найгіршому випадку, до війни. Ми здійснюємо масштабне нарощування військової та цивільної готовності", — наголосив Єрнберг.

Експерти зазначають: розсилання таких листів — безпрецедентний сигнал для норвезького суспільства, яке десятиліттями жило в умовах стабільності та миру. Влада фактично визнає, що ризики великого конфлікту більше не є теоретичними.

На тлі загострення безпекової ситуації у Європі цей крок може стати прикладом для інших країн, які переглядають свої підходи до цивільної оборони та мобілізації ресурсів.

