Норвегия готовится к войне: граждан официально предупредили о возможной конфискации домов, автомобилей и лодок

В Норвегии прозвучало предупреждение, вызвавшее широкий резонанс в обществе. Военные официально обратились к гражданам с призывом быть готовыми к конфискации частного имущества в случае начала войны . Речь идет не об абстрактных сценариях, а о конкретных домах, автомобилях, лодках и технике.

Власти Норвегии бьют тревогу: в случае войны имущество норвежцев могут забрать без согласия владельцев

Как сообщает Euronews , в понедельник тысячи норвежцев получили письма от военных структур , в которых прямо указано: в случае вооруженного конфликта государство имеет право реквизировать частное имущество для нужд обороны.

В документах объясняется, что такая практика предусмотрена законом и может быть применена немедленно, если этого потребует ситуация с безопасностью. По словам военных, реквизиция необходима для того, чтобы вооруженные силы имели быстрый доступ к ресурсам , необходимым для защиты страны.

"Реквизиция стремится обеспечить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны", — говорится в официальном заявлении.

В военном ведомстве подчеркивают: в мирное время эти письма не имеют практического значения . Их главная цель – заранее проинформировать население, чтобы в случае чрезвычайной ситуации не возникало паники или правовой путаницы.

Однако тон заявлений норвежских чиновников свидетельствует о серьезности момента. Глава военной логистической организации Андерс Ернберг прямо заявил: Норвегия находится в сложнейшей ситуации безопасности со времен Второй мировой войны .

По его словам, за последние годы резко возросла потребность в подготовке общества к кризисам – как политическим, так и военным. В худшем сценарии страна должна быть готова к войне, и эта готовность касается не только армии, но и гражданского населения.

"Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере политики безопасности и, в худшем случае, к войне. Мы осуществляем масштабное наращивание военной и гражданской готовности", — подчеркнул Ернберг.

Эксперты отмечают: рассылка таких писем — беспрецедентный сигнал для норвежского общества , десятилетиями живший в условиях стабильности и мира. Власти фактически признают, что риски большого конфликта больше не являются теоретическими.

На фоне обострения ситуации в Европе этот шаг может стать примером для других стран , которые пересматривают свои подходы к гражданской обороне и мобилизации ресурсов.

