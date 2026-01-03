Німецькі політики пропонують жорсткі правила для українців — хто ризикує втратити статус захисту і опинитися в списку на повернення

У Німеччині набирає обертів дискусія, яка може напряму зачепити десятки тисяч українських біженців. У партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), що входить до правлячого блоку, публічно заговорили про необхідність посилення міграційної політики — зокрема щодо громадян України. Про це пише Münchner Merkur.

«Відпустка — і додому»: у Німеччині заговорили про повернення українських біженців

Як повідомляють німецькі ЗМІ, відповідні пропозиції містяться в проєкті рішення ХСС, який планують ухвалити під час зимової наради партії в монастирі Зеон у Баварії. Формулювання — жорсткі й без дипломатичних натяків.

Кого хочуть повертати в Україну

Окремим пунктом у документі йдеться про українських чоловіків, придатних до військової служби. Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александер Хоффманн прямо заявляє: такі особи, на думку партії, мають "зробити свій внесок в оборону власної країни" і бути повернутими в Україну.

Фактично це означає спробу політичного тиску з метою перегляду нинішнього гуманітарного підходу до українських біженців, який діє з 2022 року.

"Поїхав додому — втратив захист"

Ще одна ініціатива викликала не менший резонанс. ХСС пропонує заборонити так звані "відпустки на батьківщину" для біженців. Якщо людина, яка має статус захисту, їде до країни походження — вона автоматично повинна його втратити.

Аргументація партії звучить так: якщо біженець може безпечно поїхати додому, то він "своєю поведінкою спростовує власну потребу в захисті". Саме тому ХСС наполягає на жорсткому та безальтернативному механізмі — без індивідуального розгляду.

Активи — на утримання в Німеччині

Окремо в проєкті рішення згадується ще одна новація: для українців, які прибудуть до Німеччини після квітня 2025 року, можуть почати застосовувати правило залучення їхніх власних активів. Йдеться про використання заощаджень або майна для покриття витрат на проживання в країні.

Таким чином, ХСС пропонує відійти від нинішньої моделі повної соціальної підтримки та зробити її умовною.

Що це означає на практиці

Поки що йдеться лише про партійний проєкт і політичну дискусію, але сам факт таких заяв сигналізує: ставлення до українських біженців у Європі поступово змінюється. Зростає втома від війни, тиск на бюджети та внутрішня політична боротьба — і все це дедалі частіше трансформується у вимоги "жорсткіших правил".

Чи переростуть ці ідеї в реальні рішення — стане зрозуміло після обговорень у Бундестазі та позиції федерального уряду. Але для українців у Німеччині цей сигнал уже прозвучав гучно.

