Немецкие политики предлагают жесткие правила для украинцев — кто рискует потерять статус защиты и оказаться в списке возвращений

В Германии набирает обороты дискуссия, которая может напрямую задеть десятки тысяч украинских беженцев. В входящей в правящий блок партии Христианско-социальный союз (ХСС) публично заговорили о необходимости усиления миграционной политики — в частности, в отношении граждан Украины. Об этом пишет Münchner Merkur .

«Отпуск — и домой»: в Германии заговорили о возвращении украинских беженцев

Как сообщают немецкие СМИ, соответствующие предложения содержатся в проекте решения ХСС, который планируется принять во время зимнего совещания партии в монастыре Зеон в Баварии. Формулировка — жесткие и без дипломатических намеков.

Кого хотят возвращать в Украину

Отдельным пунктом в документе говорится об украинских мужчинах, пригодных к военной службе . Руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Хоффманн прямо заявляет: такие лица, по мнению партии, должны внести свой вклад в оборону собственной страны и быть возвращенными в Украину.

Фактически это означает попытку политического давления с целью пересмотра нынешнего гуманитарного подхода к украинским беженцам, действующему с 2022 года.

"Уехал домой — потерял защиту"

Еще одна инициатива вызвала не меньший резонанс. ХСС предлагает запретить так называемые "отпуска на родину" для беженцев. Если человек, имеющий статус защиты, едет в страну происхождения, он автоматически должен его потерять.

Аргументация партии звучит так: если беженец может безопасно уехать домой, то он "своим поведением опровергает собственную потребность в защите". Именно поэтому ХСС настаивает на жестком и безальтернативном механизме без индивидуального рассмотрения.

Активы — на содержание в Германии

Отдельно в проекте решения упоминается еще одно новшество: для украинцев, которые прибудут в Германию после апреля 2025 , могут начать применять правило привлечения их собственных активов. Речь идет об использовании сбережений или имущества для покрытия расходов на проживание в стране.

Таким образом, ХСС предлагает отойти от нынешней модели полной социальной поддержки и сделать ее условной.

Что это значит на практике

Пока речь идет только о партийном проекте и политической дискуссии, но сам факт таких заявлений сигнализирует: отношение к украинским беженцам в Европе постепенно меняется . Растет усталость от войны, давление на бюджеты и внутренняя политическая борьба — и все это все чаще трансформируется в требования более "жестких правил".

Перерастут ли эти идеи в реальные решения — станет ясно после обсуждений в Бундестаге и позиции федерального правительства. Но для украинцев в Германии этот сигнал уже прозвучал громко.

