Небо закрили за лічені хвилини: Дубай зупинив аеропорт через удари по Ірану

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану та атак Тегерана у відповідь повітряний простір над Перською затокою став зоною найвищого ризику. На цьому тлі міжнародний аеропорт Dubai International Airport та аеропорт Al Maktoum International Airport офіційно призупинили роботу на невизначений термін. Про це стало відомо з сайту Міжнародного аеропорту Дубая.

Авіахаб №1 на Близькому Сході паралізований – сотні тисяч пасажирів застрягли

Пасажирам рекомендують не їхати до терміналів і перевіряти статус рейсів безпосередньо у своїх авіакомпаній. Йдеться про один із найзавантаженіших авіахабів світу – щодня через Дубай проходить близько 250 тисяч людей. Фактично зупинка DXB миттєво б’є по глобальному сполученню між Європою, Азією та Австралією.

Аналогічні обмеження торкнулися Катару. Авіакомпанія Qatar Airways оголосила про тимчасове припинення рейсів до Дохи та назад через закриття повітряного простору.

Флагманський перевізник ОАЕ Emirates повідомив про зупинку операцій. Частину літаків, які вже перебували в небі, розвернули назад до пунктів вильоту. Рейси з Варшави, Берліна, Парижа, Цюриха, Відня, Мадрида та інших міст повернулися до Європи.

Для розуміння масштабу: у 2025 році DXB обслужив понад 95 мільйонів пасажирів. Закриття такого вузла створює ефект доміно по всій світовій авіації – затримки, скасування стикувань, зміна маршрутів через Африку або Центральну Азію та різке зростання витрат авіакомпаній.

Повітря над Перською затокою зараз – зона підвищеної небезпеки. І світова авіація вже відчула наслідки.

Читайте також в "Коментарях", скільки триватиме військова операція США в Ірані.