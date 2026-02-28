Небо закрыли в считанные минуты: Дубай остановил аэропорт из-за ударов по Ирану

После ударов США и Израиля по Ирану и атак Тегерана ответное воздушное пространство над Персидским заливом стало зоной наивысшего риска. На этом фоне международный аэропорт Dubai International Airport и аэропорт Al Maktoum International Airport официально приостановили работу на неопределенный срок. Об этом стало известно на сайте Международного аэропорта Дубая.

Авиахаб №1 на Ближнем Востоке парализован – сотни тысяч пассажиров застряли

Пассажирам рекомендуют не ехать в терминалы и проверять статус рейсов непосредственно у своих авиакомпаний. Речь идет об одном из самых загруженных авиахабов мира – ежедневно через Дубай проходит около 250 тысяч человек. Фактически остановка DXB мгновенно сказывается на глобальном сообщении между Европой, Азией и Австралией.

Аналогичные ограничения коснулись Катара. Авиакомпания Qatar Airways объявила о временном прекращении рейсов в Доху и обратно из-за закрытия воздушного пространства.

Флагманский перевозчик ОАЭ Emirates сообщил об остановке сделок. Часть находившихся в небе самолетов развернули обратно в пункты вылета. Рейсы из Варшавы, Берлина, Парижа, Цюриха, Вены, Мадрида и других городов вернулись в Европу.

Для понимания масштаба: в 2025 году DXB обслужил более 95 миллионов пассажиров. Закрытие такого узла создает эффект домино по всей мировой авиации – задержки, отмена стыковок, изменение маршрутов через Африку или Центральную Азию и резкий рост расходов авиакомпаний.

Воздух над Персидским заливом сейчас – зона повышенной опасности. И мировая авиация уже ощутила последствия.

