Не можна давати другий шанс Кремлю: у чому Київ закликав США відмовити Путіну

Російському диктатору Володимиру Путіну слід відмовити у спробах формувати нову архітектуру глобальної ядерної безпеки після втрати чинності Договору про стратегічні наступальні озброєння, відомого як СНО-3. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі в соцмережі X.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, завершення дії договору є прямим наслідком цілеспрямованих дій Росії, яка системно руйнує міжнародну систему безпеки.

Андрій Сибіга наголосив, що Кремль прагне зробити всі правила вибірковими, поставити їх під сумнів і нав’язати нові домовленості лише за згоди Путіна. Саме в цьому, підкреслив міністр, російському лідеру необхідно рішуче відмовити.

Очільник української дипломатії нагадав, що Росія сама порушила СНО-3 та фактично вийшла з нього ще у 2023 році. Відтоді Путін використовує тему договору як інструмент ядерного шантажу, намагаючись послабити міжнародну підтримку України.

Водночас Андрій Сибіга зазначив, що ці маніпуляції не повинні вводити світ в оману. За його словами, російська економіка вже входить у фазу рецесії через відмову Кремля припинити війну проти України.

"У Путіна немає грошей на нову гонку стратегічних озброєнь. Москву можна і потрібно стримувати", — заявив міністр.

Він також нагадав, що США та європейські союзники успішно стримували СРСР у 1970-1980-х роках і здатні зробити це знову, адже сучасна Росія значно слабша. За словами Сибіги, завершення дії СНО-3 має стати й кінцем російського ядерного шантажу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — термін дії останньої великої угоди між США та Росією про контроль над стратегічними ядерними озброєннями – Новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (Новий СНО) — офіційно закінчився. Як повідомляє Bloomberg, вперше з часів холодної війни світ опинився без чинного механізму, що обмежує потужності двох найбільших ядерних держав.



