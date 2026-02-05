logo

Нельзя давать второй шанс Кремлю: в чем Киев призвал США отказать Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Нельзя давать второй шанс Кремлю: в чем Киев призвал США отказать Путину

Сибига заявил, что Россия потеряла право формировать новую архитектуру ядерной безопасности после крушения СНВ-3

5 февраля 2026, 16:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российскому диктатору Владимиру Путину следует отказать в попытках формировать новую архитектуру глобальной ядерной безопасности после утраты действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, известного как СНВ-3. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сообщении в соцсети X.

Нельзя давать второй шанс Кремлю: в чем Киев призвал США отказать Путину

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, завершение действия договора является прямым следствием целенаправленных действий России, системно разрушающего международную систему безопасности.

Андрей Сибига подчеркнул, что Кремль стремится сделать все правила выборочными, подвергнуть их сомнению и навязать новые договоренности только с согласия Путина. Именно в этом, подчеркнул министр, российскому лидеру необходимо отказать решительно.

Глава украинской дипломатии напомнил, что Россия сама нарушила СНВ-3 и фактически вышла из него еще в 2023 году. С тех пор Путин использует тему договора в качестве инструмента ядерного шантажа, пытаясь ослабить международную поддержку Украины.

В то же время Андрей Сибига отметил, что эти манипуляции не должны вводить мир в заблуждение. По его словам, российская экономика уже входит в фазу рецессии из-за отказа Кремля прекратить войну против Украины.

"У Путина нет денег на новую гонку стратегических вооружений. Москву можно и нужно сдерживать", – заявил министр.

Он также напомнил, что США и европейские союзники успешно сдерживали СССР в 1970-1980-е годы и способны сделать это снова, ведь современная Россия значительно слабее. По словам Сибиги, завершение действия СНВ-3 должно стать и концом российского ядерного шантажа.

Читайте на портале "Комментарии" — срок действия последнего крупного соглашения между США и Россией о контроле над стратегическими ядерными вооружениями — Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (Новый СНВ) — официально истек. Как сообщает Bloomberg, впервые со времен холодной войны мир оказался без действующего механизма, ограничивающего мощь двух крупнейших ядерных государств.




