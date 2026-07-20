Нардепка Безугла приголомшила зізнанням: відвертий лист до Сирського

Народна депутатка Мар’яна Безугла, хто уже не перший рік відверто вказує на прорахунки головкома ЗСУ Олександра Сирського та заявляє про необхідність відправити його у відставку оприлюднила відкритий лист Сирському.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

“Пам'ятаєте, Олександре Станіславовичу, як відправляла Вам особисто звернення розвідників про те, що росіяни наступатимуть на Харків у 2024 році, а Ви НІЧОГО не робили? Пам'ятаєте, як ми з Вами сперечалися в Соледарі, коли Ви не давали наказу на вихід? Пам'ятаєте, як благала Вас будувати укріплення за Бахмутом, а Ви казали, що не потрібно? Пам'ятаєте, як більше двох років тому сказала Вам, що підете з ганьбою? Ви обізвали мене сукою і кинули трубку. Ну от. Ви йдете з ганьбою. Надто пізно, надто багато втрачено за ці два роки, надто багато мертвих плачуть”, — написала вона.

Парламентарка зазначила, що не вона звільняє Сирського. Зауважила, що і Президент би його не звільнив.

“Ви отруїли його, як отруїли українське військо, спаскудили саму ідею оборони і честі. Вас звільняє український народ. І таке можливо саме в Україні. Бо ми не росія. Козаки йшли за полководцями, які були для них лідерами. Коли вони стали ходити за призначенцями з росії, Україна впала під імперське ярмо. Ніколи знову”, — наголосила політик.

Вона шкодує, що виснажлива війна із Сирським за майбутнє тривала так довго.

“Два роки затяжних боїв. Жаль, що мене не чули. Вас не буде. Але це лише виграна битва. Ще залишаться Ваші прихвосні, залишиться генеральська мафія, устої, залишилися на полі бою тисячі загиблих у безсовісних штурмах”, — зауважила Безугла.

За її словами, перша військова революція має перейти в справжню військову трансформацію.

“Олександре Станіславовичу, якби у Вас була честь, то Ваша заява вже лежала б на столі у Президента. Але ні — Вас треба виколупувати, болісно, з кров'ю. Ну що ж. Раз так”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленского рознесла Безугла.



