Нардепка Безуглая ошеломила признанием: откровенное письмо Сырскому

Народная депутат Марьяна Безуглая, кто уже не первый год откровенно указывает на просчеты главкома ВСУ Александра Сырского и заявляет о необходимости отправить его в отставку обнародовала открытое письмо Сырскому.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"Помните, Александр Станиславович, как отправляла Вам лично обращение разведчиков о том, что россияне будут наступать на Харьков в 2024 году, а Вы НИЧЕГО не делали? Помните, как мы с Вами спорили в Соледаре, когда Вы не давали приказа на выход? Помните, как умоляла Вас строить укрепление за Бахмутом, а Вы говорили, что не нужно? Помните, как больше двух лет назад сказала Вам, что пойдете с позором? Вы обозвали меня сукой и бросили трубку. Ну вот. Вы идете с позором. Слишком поздно, слишком многое потеряно за эти два года, слишком много мертвых плачут”, — написала она.

Парламентарий отметила, что не она увольняет Сырского. Заметила, что и Президент бы его не уволил.

"Вы отравили его, как отравили украинское войско, испоганили саму идею обороны и чести. Вас увольняет украинский народ. И такое возможно именно в Украине. Потому что мы не россия. Казаки шли за полководцами, которые были для них лидерами. Когда они стали ходить за назначенцами из России, Украина упала под имперское иго. Никогда снова”, — подчеркнула политик.

Она сожалеет, что изнурительная война с Сырским за будущее продолжалась так долго.

"Два года затяжных боев. Жаль, что меня не слышали. Вас не будет. Но это только выигранное сражение. Еще останутся Ваши прихвостни, останется генеральская мафия, устои, остались на поле боя тысячи погибших в бессовестных штурмах", — отметила Безуглая.

По ее словам, первая военная революция должна перейти в настоящую военную трансформацию.

"Александр Станиславович, если бы у Вас была честь, то Ваше заявление уже лежало бы на столе у Президента. Но нет — Вас надо выковыривать, болезненно, с кровью. Ну что ж. Раз да", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского разнесла Безуглая.



