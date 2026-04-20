Нардепы снова напомнили Зеленскому о Миндиче: могут ли депортировать украинцев из ЕС

Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяется информация о возможной депортации украинцев из европейских стран. Некоторые страны уже заявляют о значительных выплатах тем, кто вернется в Украину.
Владимир Зеленский.
Народный депутат Дмитрий Разумков пояснил, что, например, в Германии 1,4 млн украинских граждан — возможно, какой-то процент из них потенциально попал бы под мобилизацию, но вернуть их будет невозможно.
По его словам, есть часть приехавших в европейскую страну людей, получающих помощь, ничего не делают и ничего не хотят делать. Так, пояснил нардеп, Германии будет выгодно, чтобы такие люди переехали в другое место или вернулись в Украину. Также есть украинцы, которые работают и приносят прибыль – таких людей, по словам народного депутата, европейские страны не отправят в Украину – отправят тех, кто не работает.
