Нардепы снова напомнили Зеленскому о Миндиче: могут ли депортировать украинцев из ЕС

В сети интернет распространяется информация о возможной депортации украинцев из европейских стран. Некоторые страны уже заявляют о значительных выплатах тем, кто вернется в Украину.

Народный депутат Дмитрий Разумков пояснил, что, например, в Германии 1,4 млн украинских граждан — возможно, какой-то процент из них потенциально попал бы под мобилизацию, но вернуть их будет невозможно.

"Для того чтобы включить режим депортации, нужно иметь на это основание. Если говорить о сокращении помощи, создании условий для того, чтобы люди сами уехали, — да, это возможно", — отметил политик.

По его словам, есть часть приехавших в европейскую страну людей, получающих помощь, ничего не делают и ничего не хотят делать. Так, пояснил нардеп, Германии будет выгодно, чтобы такие люди переехали в другое место или вернулись в Украину. Также есть украинцы, которые работают и приносят прибыль – таких людей, по словам народного депутата, европейские страны не отправят в Украину – отправят тех, кто не работает.

"Поэтому я не очень верю в то, что это рабочий механизм в краткосрочной перспективе. К тому же давайте тогда идти дальше — не только останавливаться на Ирландии и Германии. Можно еще об Израиле поговорить. Туда тоже многие сейчас уехали. Уверен, что Тимур Миндич готов будет вернуться и присоединиться к Вооруженным силам Украины и показать личным примером, как следует защищать интересы государству. Я уверен, что многие такие страны, где стоило бы тогда съездить президенту, с ними провести такой диалог. Ну, пока я этого не заметил”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили необходимость ротаций полицейских на фронт.



