Нардепи відверто глузують з Орбана: показали “унікальне фото” прем'єра Угорщини

Між Україною та Угорщиною загострилися відносини — прем’єр Угорщини Віктор Орбан зробив декілька різких заяв у бік України та української влади, серед яких і нібито “українська загроза" для енергосистеми Угорщини.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

При цьому в Орбана не надто оптимістична — зафіксується суттєве зростання підтримки опозиційної партії "Тиса". Згідно з опитуванням, її рейтинг перевищує показники правлячої партії "Фідес" як серед усіх виборців, так і серед тих, хто точно планує голосувати.

Народний депутат Ярослав Юрчишин поглузував з угорського прем’єра, розмістивши на своїй сторінці у Facebook відповідний допис та фото.

“Знайшов унікальне фото Віктора Обрана, зроблене після того, як він побачив актуальну соціологію та результати партії "Фідес". І хоча його технологи просили після цього не виходити на пресконференцію, він таки вийшов і наговорив усілякого трешу про захист енергооб'єктів Угорщини від українців”, — зазначив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Словаччині заявили про припинення допомоги Україні — йдеться про аварійні постачання електроенергії. Нове рішення чинне з 23 лютого.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що від 23 лютого діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергомережі, такої допомоги вона не отримає. Фіцо пояснив, що це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов'язань. Також він заявив про перегляд дотеперішні конструктивних позицій словацького уряду щодо членства України в Європейському Союзі.