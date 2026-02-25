logo_ukra

Нардепи відверто глузують з Орбана: показали "унікальне фото" прем'єра Угорщини
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи відверто глузують з Орбана: показали “унікальне фото” прем'єра Угорщини

Народний депутат Юрчишин поглузував з прем’єра Угорщини Орбана

25 лютого 2026, 18:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Між Україною та Угорщиною загострилися відносини — прем’єр Угорщини Віктор Орбан зробив декілька різких заяв у бік України та української влади, серед яких і нібито “українська загроза" для енергосистеми Угорщини. 

Нардепи відверто глузують з Орбана: показали “унікальне фото” прем'єра Угорщини

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

При цьому в Орбана не надто оптимістична — зафіксується суттєве зростання підтримки опозиційної партії "Тиса". Згідно з опитуванням, її рейтинг перевищує показники правлячої партії "Фідес" як серед усіх виборців, так і серед тих, хто точно планує голосувати.

Народний депутат Ярослав Юрчишин поглузував з угорського прем’єра, розмістивши на своїй сторінці у Facebook відповідний допис та фото. 

“Знайшов унікальне фото Віктора Обрана, зроблене після того, як він побачив актуальну соціологію та результати партії "Фідес". І хоча його технологи просили після цього не виходити на пресконференцію, він таки вийшов і наговорив усілякого трешу про захист енергооб'єктів Угорщини від українців”, — зазначив політик. 

Нардепи відверто глузують з Орбана: показали “унікальне фото” прем'єра Угорщини - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Словаччині заявили про припинення допомоги Україні — йдеться про аварійні постачання електроенергії. Нове рішення чинне з 23 лютого. 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що від 23 лютого діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергомережі, такої допомоги вона не отримає.  Фіцо пояснив, що це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов'язань. Також він заявив про перегляд дотеперішні конструктивних позицій словацького уряду щодо членства України в Європейському Союзі.



Джерело: https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/pfbid02nA31LVGVWe6bkN1fFTg3TkKyMCjYmmNafxiH12XFYdi226tvrGF4ApeTFzSofFoAl?locale=uk_UA
