Нардепы откровенно смеются над Орбаном: показали "уникальное фото" премьера Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы откровенно смеются над Орбаном: показали “уникальное фото” премьера Венгрии

Народный депутат Юрчишин посмеялся над премьером Венгрии Орбаном

25 февраля 2026, 18:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Между Украиной и Венгрией обострились отношения – премьер Венгрии Виктор Орбан сделал несколько резких заявлений в сторону Украины и украинской власти, среди которых и якобы "украинская угроза" для энергосистемы Венгрии.

Нардепы откровенно смеются над Орбаном: показали “уникальное фото” премьера Венгрии

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

При этом у Орбана не слишком оптимистичная – зафиксируется существенный рост поддержки оппозиционной партии "Тиса". Согласно опросу, ее рейтинг превышает показатели правящей партии "Фидес" как среди всех избирателей, так и тех, кто точно планирует голосовать.

Народный депутат Ярослав Юрчишин посмеялся над венгерским премьером, разместив на своей странице в Facebook соответствующее сообщение и фото.

"Нашел уникальное фото Виктора Обрана, сделанное после того, как он увидел актуальную социологию и результаты партии "Фидес". И хотя его технологи просили после этого не выходить на пресс-конференцию, он таки вышел и наговорил всякого треша о защите энергообъектов Венгрии от украинцев", — отметил политик.

Нардепы откровенно смеются над Орбаном: показали “уникальное фото” премьера Венгрии - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Словакии заявили о прекращении помощи Украине — речь идет об аварийных поставках электроэнергии. Новое решение действует с 23 февраля.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля действует правило: если украинская сторона обратится в Словакию с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такой помощи она не получит. Фицо объяснил, что это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств. Также он заявил о пересмотре до сих пор конструктивных позиций словацкого правительства относительно членства Украины в Европейском Союзе.



Источник: https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/pfbid02nA31LVGVWe6bkN1fFTg3TkKyMCjYmmNafxiH12XFYdi226tvrGF4ApeTFzSofFoAl?locale=uk_UA
