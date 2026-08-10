Нардепы уже теряют терпение: куда Зеленский ведет Украину

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Кречмаровская Наталия
В Польше участились нападения на украинцев — теперь не только обиды или травли, поляки физически нападают на украинцев. В Раде уверены, что проблему нужно решать немедленно.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что сейчас действительно сложная ситуация в отношениях с Польшей. При этом подчеркнул, что Польша важна для Украины — это и большая общая граница, и дальнейшая евроинтеграция, это и крупнейшая страна Восточной Европы.
Мнение Польши о вступлении Украины в Евросоюз будет важным, отметил политик. При этом сообщим, что меняется и взгляд поляков на членство Украины в ЕС — количество голосующих "за" быструю интеграцию. В начале полномасштабного вторжения более 80% поляков поддерживали вступление Украины в ЕС, то теперь, по словам нардепа, это количество всего 40%.
Нардеп также напомнил, что в Польше живет более миллиона украинцев и все чаще возникают проблемы.
Гончаренко объяснил, что не стоит ссориться, но президент должен реагировать.
Нардеп убежден, что Украине нельзя терять Польшу как близкого партнера, с которым "делим проекты, имеем общего врага, с которым мы построили отношения, разобрались с историческими проблемами".
Нардеп отметил, что нужно решать проблему, не хайпировать на этом и не усугублять ту ситуацию, которая и так очень сложна. Он отметил, что все это абсолютно не приближает Украину к миру. Ведь, подытожил политик, каждая такая проблема подпитывает Путина в его желании продолжать войну.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о загадочном взрыве вблизи Москвы.