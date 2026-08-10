Нардепы уже теряют терпение: куда Зеленский ведет Украину

В Польше участились нападения на украинцев — теперь не только обиды или травли, поляки физически нападают на украинцев. В Раде уверены, что проблему нужно решать немедленно.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что сейчас действительно сложная ситуация в отношениях с Польшей. При этом подчеркнул, что Польша важна для Украины — это и большая общая граница, и дальнейшая евроинтеграция, это и крупнейшая страна Восточной Европы.

Мнение Польши о вступлении Украины в Евросоюз будет важным, отметил политик. При этом сообщим, что меняется и взгляд поляков на членство Украины в ЕС — количество голосующих "за" быструю интеграцию. В начале полномасштабного вторжения более 80% поляков поддерживали вступление Украины в ЕС, то теперь, по словам нардепа, это количество всего 40%.

"Это уж очень опасные цифры. И что самое страшное, что среди этих поляков, которые против, большинство — это молодежь. В возрасте 18-24 года 58% поляков против вступления Украины в ЕС. Мы точно проигрываем эти отношения. И это точно для нас неприемлемо. Ну дальше Польша – это супер важно логистически для нас. Ну, надо что-то объяснять, особенно когда закрыто сейчас снова Черное море”, — отметил политик.

Нардеп также напомнил, что в Польше живет более миллиона украинцев и все чаще возникают проблемы.

"МИД говорит, что это единичные случаи. Хотя бы МИД реагирует, но дальше говорить о единичных случаях... Единичный случай, по-моему, это пару раз в год, а не 10 избитых украинцев за 7 дней. Это не единичные случаи. И тут надо реагировать", — пояснил политик.

Гончаренко объяснил, что не стоит ссориться, но президент должен реагировать.

"Как отправить свою награду "Новой почтой", то это он справился. А если бы защитить украинцев, делать программу, системную работу, чтобы улучшить отношения с Польшей... Ничего этого нет... А Зеленский нас ведет здесь просто, как говорится, на рифы. Уже все мы видим эти рифы", — отметил политик.

Нардеп убежден, что Украине нельзя терять Польшу как близкого партнера, с которым "делим проекты, имеем общего врага, с которым мы построили отношения, разобрались с историческими проблемами".

Нардеп отметил, что нужно решать проблему, не хайпировать на этом и не усугублять ту ситуацию, которая и так очень сложна. Он отметил, что все это абсолютно не приближает Украину к миру. Ведь, подытожил политик, каждая такая проблема подпитывает Путина в его желании продолжать войну.

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