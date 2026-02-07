logo_ukra

Головна Новини Політика зовнішня політика Напад на генерала Міноборони РФ: з'явилася офіційна реакція Києва
Напад на генерала Міноборони РФ: з'явилася офіційна реакція Києва

Андрій Сибіга заявив, що Україна не має жодного відношення до нападу на російського генерала

7 лютого 2026, 07:40
Автор:
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не причетний до замаху на першого заступника начальника ГРУ Генштабу РФ, генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Про це йдеться у публікації Reuters.

Напад на генерала Міноборони РФ: з'явилася офіційна реакція Києва

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну в замаху на генерала Алексєєва, метою якого, на думку Лаврова, є саботаж мирних переговорів.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив Reuters, що Київ не має жодного відношення до цього нападу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — замах на генерал-лейтенанта Міністерства оборони РФ Володимира Алексєєва може стати спробою третьої сторони зірвати мирні переговори між Україною та Росією. Про це повідомляє видання "Новини.LIVE" із посиланням на джерела в Офісі президента України.

За словами співрозмовника, інцидент стався на тлі перших з початку повномасштабного вторгнення предметних переговорів щодо припинення війни. При цьому саме російське ГРУ, у керівництві якого перебуває Алексєєв, координує переговорну групу країни-агресорки. За таких умов, зазначають джерела, подібна операція найменш вигідна саме для України, адже здатна безпосередньо нашкодити переговорному процесу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Москві відбулася стрілянина за участю високопоставленого офіцера Міністерства оборони Російської Федерації – генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва поранили невідомі, які кілька разів вистрілили йому в спину, після чого зникли з місця події, повідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, офіцер вижив і госпіталізований у тяжкому стані.



Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-aims-march-peace-deal-ukraine-quick-elections-sources-say-2026-02-06/
