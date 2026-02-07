Нападение на генерала Минобороны РФ: появилась официальная реакция Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не причастен к покушению на первого замначальника ГРУ Генштаба РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом говорится в публикации "Reuters".

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Украину в покушении на генерала Алексеева, целью которого, по мнению Лаврова, является саботаж мирных переговоров.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил "Reuters", что Киев не имеет никакого отношения к этому нападению.

Читайте также на портале "Комментарии" — покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева может стать попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

По словам собеседника, инцидент произошел на фоне первых с начала полномасштабного вторжения предметных переговоров по прекращению войны. При этом именно российское ГРУ, в руководстве которого находится Алексеев, координирует переговорную группу страны-агрессорки. В таких условиях, отмечают источники, подобная операция наименее выгодна именно для Украины, ведь способна напрямую навредить переговорному процессу.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Москве произошла стрельба с участием высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ранили неизвестные, несколько раз выстрелившие ему в спину, после чего скрылись с места происшествия, сообщают российские СМИ. По предварительной информации, офицер выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.