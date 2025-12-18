logo_ukra

Нафтовий удар по Кремлю – Британія різко розширила санкції проти РФ


Нафтовий удар по Кремлю – Британія різко розширила санкції проти РФ

Замороження рахунків і блокада бізнесу – санкційний список поповнився десятками компаній і фізичних осіб.

18 грудня 2025, 14:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

Велика Британія завдала нового чутливого удару по російській економіці, суттєво розширивши санкційний список. Під обмеження потрапили одразу 24 нові позиції, серед яких – ключові нафтові компанії, що забезпечують надходження валютних доходів до бюджету РФ.

Нафтовий удар по Кремлю – Британія різко розширила санкції проти РФ

Лондон перекрив кисень: під санкції Британії потрапили нові нафтові гіганти Росії

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оновлений санкційний перелік Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Згідно з рішенням Лондона, під санкції потрапили російські нафтові компанії "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз" та "ННК-Ойл". Таким чином Британія продовжує системне посилення тиску на енергетичний сектор РФ – ключове джерело фінансування війни.

Варто зазначити, що найбільші нафтові гравці Росії – "Роснефть" і "Лукойл" – були внесені до британського санкційного списку ще в жовтні, а нинішнє рішення фактично розширює фінансову ізоляцію галузі.

Окрім нафтових компаній, під обмеження також потрапили низка підприємств, пов’язаних із виробництвом та торгівлею, зокрема "Текстиль-сервіс", "Фабрика вати", еміратська компанія Saphira Energy, а також узбекистанські Ферганський хімічний завод, Gelion Business Trade та Chemistry International.

Також санкції були введені проти п’яти фізичних осіб, причетних до діяльності, що підтримує економічні інтереси Російської Федерації.

Усі компанії зі списку ризикують повним замороженням активів у британських банках, а для фізичних осіб передбачено заборону на в’їзд до Великої Британії.

На тлі цього рішення посилюється і санкційний тиск з боку Європейського Союзу. Напередодні Рада ЄС запровадила обмеження проти понад 40 суден російського "тіньового флоту", які використовуються для нелегального транспортування нафти та обходу міжнародних санкцій.

Крім того, у Брюсселі вже анонсували, що 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде представлений невдовзі після Нового року, що свідчить про подальше посилення економічної ізоляції Кремля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомлявсвітові ціни на нафту продовжують демонструвати зростання на тлі повідомлень про можливу підготовку США нових санкцій проти Росії, а також ризиків, пов'язаних із потенційною блокадою венесуельських нафтових танкерів.



