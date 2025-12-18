Нефтяной удар по Кремлю – Британия резко расширила санкции против РФ

Великобритания нанесла новый чувствительный удар по российской экономике, существенно расширив санкционный список. Под ограничения попали сразу 24 новых позиций, среди которых – ключевые нефтяные компании, обеспечивающие поступление валютных доходов в бюджет РФ.

Лондон перекрыл кислород: под санкции Британии попали новые нефтяные гиганты России

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обновленный санкционный список Министерства иностранных дел Великобритании.

Согласно решению Лондона, под санкции попали российские нефтяные компании "Татнефть" , "Русснефть" , "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл" . Таким образом, Британия продолжает системное усиление давления на энергетический сектор РФ – ключевой источник финансирования войны.

Стоит отметить, что крупнейшие нефтяные игроки России – " Роснефть " и " ЛУКойл " – были внесены в британский санкционный список еще в октябре, а нынешнее решение фактически расширяет финансовую изоляцию отрасли.

Кроме нефтяных компаний, под ограничения также попали ряд предприятий, связанных с производством и торговлей, в частности "Текстиль-сервис" , "Фабриковать" , эмиратская компания Saphira Energy , а также узбекистанские Ферганский химический завод , Gelion Business Trade и Chemistry International .

Также санкции были введены против пяти физических лиц , причастных к деятельности, поддерживающей экономические интересы Российской Федерации.

Все компании из списка рискуют полной заморозкой активов в британских банках , а для физических лиц предусмотрен запрет на въезд в Великобританию .

На фоне этого решения усиливается и санкционное давление Европейского Союза. Накануне Совет ЕС ввел ограничения против более 40 судов российского "теневого флота" , которые используются для нелегальной транспортировки нефти и обхода международных санкций.

Кроме того, в Брюсселе уже анонсировали, что 20 пакет санкций ЕС против России будет представлен вскоре после Нового года, что свидетельствует о дальнейшем усилении экономической изоляции Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , как Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, входящего в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров.