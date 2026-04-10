На Балі “зачистили” російські та українські поселення: влада зробила жорстку заяву

На індонезійському острові Балі розгортається жорстка політика щодо іноземців, які масово переїхали сюди в останні роки. Місцева влада заявила про ліквідацію так званих “російських” та “українських” поселень, які сформувалися в окремих районах острова.

Влада Балі ліквідувала “російські” та “українські” села і посилює контроль над іноземцями

Як повідомляють "Коментарі", про це пише The Moscow Times.

За словами губернатора острова І Ваяна Костера, останнім часом на Балі значно зросла кількість громадян із країн пострадянського простору, зокрема з Росії та України. Вони активно інвестували кошти, відкривали бізнес і часто селилися компактними групами, особливо в районі Убуда. Саме ці локації отримали неофіційні назви “російська деревня” та “українська деревня”.

Чому влада пішла на жорсткі кроки

Губернатор підкреслив, що така практика суперечить місцевим законам і культурній політиці острова. За його словами, створення ізольованих спільнот іноземців не відповідає принципам розвитку Балі, який орієнтується на збереження традицій та інтеграцію гостей у місцеве середовище.

Він доручив керівництву округу Гіаньяр разом із поліцією провести перевірки та навести порядок. У результаті вжитих заходів ці поселення були ліквідовані. "Не повинно бути ні російської, ні української деревні. Якщо вони живуть тут — мають жити відповідно до законів Індонезії та місцевої культури", — заявив Костер.

Нові обмеження для іноземців

Після цього влада острова планує посилити контроль і в інших сферах. Зокрема, йдеться про заборону здачі в оренду незареєстрованих вілл, що є поширеною практикою серед іноземців. Також посилять нагляд за використанням земельних ділянок, аби уникнути порушень і тіньових схем.

Експерти зазначають, що такі кроки можуть суттєво вплинути на ринок нерухомості та бізнес-середовище на Балі. Для багатьох релокантів це означає необхідність перегляду умов проживання та ведення діяльності.

Водночас влада дає чіткий сигнал: острів залишається відкритим для іноземців, але лише за умови дотримання правил і поваги до місцевої культури. Це може стати початком нової хвилі регуляцій, спрямованих на контроль за іноземною присутністю.

