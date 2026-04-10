На Бали "зачистили" российские и украинские поселения: власти сделали жесткое заявление

На индонезийском острове Бали разворачивается жесткая политика в отношении иностранцев, массово переехавших сюда в последние годы. Местные власти заявили о ликвидации так называемых "российских" и "украинских" поселений, сформировавшихся в отдельных районах острова.

Власти Бали ликвидировали "российские" и "украинские" села и усиливают контроль над иностранцами

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет The Moscow Times.

По словам губернатора острова I Ваяна Костера, в последнее время на Бали значительно возросло количество граждан из стран постсоветского пространства, в том числе из России и Украины. Они активно инвестировали денежные средства, открывали бизнес и часто селились компактными группами, особенно в районе Убуда. Именно эти локации получили неофициальные названия "русская деревня" и "украинская деревня".

Почему власти пошли на жесткие шаги

Губернатор подчеркнул, что подобная практика противоречит местным законам и культурной политике острова. По его словам, создание изолированных сообществ иностранцев не отвечает принципам развития Бали , ориентирующегося на сохранение традиций и интеграцию гостей в местную среду.

Он поручил руководству округа Гианьяр вместе с полицией провести проверки и навести порядок. В результате принятых мер эти поселения были ликвидированы. "Не должно быть ни русской, ни украинской деревни. Если они живут здесь, должны жить в соответствии с законами Индонезии и местной культуры", — заявил Костер.

Новые ограничения для иностранцев

После этого власти острова планируют усилить контроль и в других сферах. В частности, речь идет о запрете сдачи в аренду незарегистрированных вилл , что является распространенной практикой среди иностранцев. Также усилят надзор за использованием земельных участков во избежание нарушений и теневых схем.

Эксперты отмечают, что такие шаги могут оказать существенное влияние на рынок недвижимости и бизнес-среду на Бали. Для многих релокантов это означает необходимость пересмотра условий проживания и деятельности.

В то же время власти дают четкий сигнал: остров остается открытым для иностранцев, но только при соблюдении правил и уважения к местной культуре . Это может стать началом новой волны регуляций, направленных на контроль за иностранным присутствием.

