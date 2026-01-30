МЗС жорстко висміяло запит Росії до ООН щодо Донбасу

У Міністерстві закордонних справ України різко й іронічно відреагували на звернення Росії до Організації Об’єднаних Націй щодо можливості так званого "самовизначення" тимчасово окупованих територій українського Донбасу. У Москві намагалися провести паралель із Гренландією, яка входить до складу Данії, але має широку автономію. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у своїй публікації в соцмережах.

Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російський режим звернувся до ООН із запитом, чи може міжнародна організація визнати "самовизначення" Донбасу, фактично намагаючись легалізувати наслідки збройної агресії та окупації.

Тихий нагадав, що Кремль уже не вперше вдається до маніпуляцій, вириваючи з контексту приклади інших країн і намагаючись застосувати їх до українських реалій. Зокрема, Росія апелює до статусу Гренландії, ігноруючи ключову різницю між добровільною автономією в межах суверенної держави та насильницьким захопленням територій.

"Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН уже відреагувала. У жовтні 2022 року 143 держави-члени Генеральної Асамблеї ООН відхилили незаконне захоплення Росією українських земель", — написав речник МЗС.

Спікер додав, що міжнародна позиція з цього питання давно і чітко сформульована, а будь-які спроби Кремля переінакшити реальність не мають жодних правових перспектив. Завершуючи допис, Тихий саркастично підсумував: "Картка для бінго: забирайтеся з України".

У МЗС наголошують, що питання територіальної цілісності України не підлягає жодним "інтерпретаціям", а всі окуповані території залишаються невід’ємною частиною української держави.

Зокрема, російський журналіст запитав Гутерріша, чи може ООН розглядати випадок Криму та Донбасу як такий, до якого слід застосувати принцип самовизначення націй.



