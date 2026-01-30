logo

Главная Новости Политика внешняя политика МИД жестко высмеял запрос России в ООН по Донбассу
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД жестко высмеял запрос России в ООН по Донбассу

В Киеве отреагировали на попытку Кремля прикрыться «опытом Гренландии» для оправдания оккупации Донбасса

30 января 2026, 12:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел Украины резко и иронически отреагировали на обращение России в Организацию Объединенных Наций по поводу возможности так называемого "самоопределения" временно оккупированных территорий украинского Донбасса. В Москве пытались провести параллель с входящей в состав Дании Гренландией, но имеющей широкую автономию. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в своей публикации в соцсетях.

МИД жестко высмеял запрос России в ООН по Донбассу

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

По его словам, российский режим обратился в ООН с запросом, может ли международная организация признать самоопределение Донбасса, фактически пытаясь легализовать последствия вооруженной агрессии и оккупации.

Тихий напомнил, что Кремль уже не в первый раз прибегает к манипуляциям, вырывая из контекста примеры других стран и пытаясь применить их к украинским реалиям. В частности, Россия апеллирует к статусу Гренландии, игнорируя ключевую разницу между добровольной автономией в пределах суверенного государства и насильственным захватом территорий.

"Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже отреагировала. В октябре 2022 года 143 государства-члена Генеральной Ассамблеи ООН отклонили незаконный захват Россией украинских земель", — написал представитель МИД.

Спикер добавил, что международная позиция по этому вопросу давно и четко сформулирована, а любые попытки Кремля переиначить реальность не имеют никаких правовых перспектив. Завершая сообщение, Тихий саркастически подытожил: "Карточка для бинго: убирайтесь из Украины".

В МИД отмечают, что вопрос территориальной целостности Украины не подлежит никаким "интерпретациям", а все оккупированные территории остаются неотъемлемой частью украинского государства.

Читайте на портале "Комментарии" — генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш отверг попытки РФ оправдать оккупацию Крыма и Донбасса путем права наций на самоопределение.

В частности, российский журналист спросил Гутерриша, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как таковой, к которому следует применить принцип самоопределения наций.




Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2017132167059427449
