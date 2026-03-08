МЗС висміяло істерики Сійярто щодо грошей "Ощадбанку"

МЗС України різко відреагувало на заяви міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто щодо нібито "неясного використання" коштів українського Ощадбанку. Речник українського МЗС Георгій Тихий прокоментував поведінку угорського чиновника, заявивши, що "на злодієві шапка горить", натякаючи на незаконне утримання коштів та золота України.

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Петер Сійярто у соцмережі обурився заявами українського міністра Андрія Сибіги та вимагав пояснень щодо українських грошей, які були захоплені угорськими правоохоронцями.

"Ми досі чекаємо на відповідь: чому через Угорщину було переміщено 900 мільйонів доларів та 420 мільйонів євро готівкою? На що це було використано і в чиїх інтересах? Скільки з цього було витрачено в Угорщині та на чию користь?", — написав Сіярто.

У відповідь МЗС України наголосило на порушенні міжнародного права й обіцяло конкретні судові дії. У Києві вважають, що Угорщина просто вкрала українські гроші.

"В Україні ми кажемо: на злодієві шапка горить. Це означає "A guilty conscience needs no accuser" (дослівно "Нечиста совість не потребує обвинувача"). Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності", — заявив Тихий.

Нагадаємо, що конфлікт розгорівся після інциденту 5 березня, коли два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку, що перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, були затримані в Угорщині. Автівки супроводжували сім співробітників банку, які того ж дня були повернуті в Україну, але майно досі залишалося під контролем угорської влади.

Україна називала дії Будапешта рекетом та державним тероризмом, наголошуючи, що затримання грошей та золота порушує міжнародні норми та шкодить двостороннім відносинам.

