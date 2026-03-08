МИД высмеял истерики Сийярто по поводу денег "Ощадбанка"

МИД Украины резко отреагировало на заявления министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто относительно якобы "неясного использования" средств украинского Ощадбанка. Спикер украинского МИД Георгий Тихий прокомментировал поведение венгерского чиновника, заявив, что "на воре шапка горит", намекая на незаконное содержание средств и золота Украины.

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Петер Сийярто в соцсети возмутился заявлениями украинского министра Андрея Сибиги и требовал объяснений по поводу украинских денег, которые были захвачены венгерскими правоохранителями.

"Мы до сих пор ждем ответа: почему через Венгрию было перемещено 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что это было использовано и в чьих интересах? Сколько из этого было потрачено в Венгрии и в чью пользу?", — написал Сиярто.

В ответ МИД Украины отметил нарушение международного права и обещал конкретные судебные действия. В Киеве считают, что Венгрия просто украла украинские деньги.

"В Украине мы говорим: на воре шапка горит. Это означает "A guilty conscience needs no accuser" (дословно "Нечистая совесть не нуждается в обвинителе"). Это именно тот случай. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также потребовать справедливости и ответственности", — заявил Тихий.

Напомним, что конфликт разгорелся после инцидента 5 марта, когда два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, перевозивших 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, были задержаны в Венгрии. Автомобили сопровождали семь сотрудников банка, которые в тот же день были возвращены в Украину, но имущество до сих пор оставалось под контролем венгерских властей.

Украина называла действия Будапешта рэкетом и государственным терроризмом, отмечая, что задержание денег и золота нарушает международные нормы и вредит двусторонним отношениям.

