logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика МИД высмеял истерики Сийярто по поводу денег "Ощадбанка"
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД высмеял истерики Сийярто по поводу денег "Ощадбанка"

Украинский МИД резко отреагировал на заявления венгерского министра Сийярто по поводу средств Ощадбанка.

8 марта 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

МИД Украины резко отреагировало на заявления министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто относительно якобы "неясного использования" средств украинского Ощадбанка. Спикер украинского МИД Георгий Тихий прокомментировал поведение венгерского чиновника, заявив, что "на воре шапка горит", намекая на незаконное содержание средств и золота Украины.

МИД высмеял истерики Сийярто по поводу денег "Ощадбанка"

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Петер Сийярто в соцсети возмутился заявлениями украинского министра Андрея Сибиги и требовал объяснений по поводу украинских денег, которые были захвачены венгерскими правоохранителями.

"Мы до сих пор ждем ответа: почему через Венгрию было перемещено 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что это было использовано и в чьих интересах? Сколько из этого было потрачено в Венгрии и в чью пользу?", — написал Сиярто.

В ответ МИД Украины отметил нарушение международного права и обещал конкретные судебные действия. В Киеве считают, что Венгрия просто украла украинские деньги.

"В Украине мы говорим: на воре шапка горит. Это означает "A guilty conscience needs no accuser" (дословно "Нечистая совесть не нуждается в обвинителе"). Это именно тот случай. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также потребовать справедливости и ответственности", — заявил Тихий.

Напомним, что конфликт разгорелся после инцидента 5 марта, когда два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, перевозивших 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, были задержаны в Венгрии. Автомобили сопровождали семь сотрудников банка, которые в тот же день были возвращены в Украину, но имущество до сих пор оставалось под контролем венгерских властей.

Украина называла действия Будапешта рэкетом и государственным терроризмом, отмечая, что задержание денег и золота нарушает международные нормы и вредит двусторонним отношениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, близко ли конец Орбана в Венгрии, что показывают опросы перед выборами.

Также "Комментарии" писали, что лидер Словакии Фицо заявил, что может заблокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро вместо Орбана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2030636381194608977
Теги:

Новости

Все новости