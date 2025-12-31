МЗС України викликало дипломатів двох країн через поширення російської брехні про «атаку» на Путіна

Міністерство закордонних справ України викликало до себе на бесіди голів дипломатичних місій Індії та Пакистану.

Українське МЗС. Фото: з відкритих джерел

Ці дві країни були серед тих, що підтримали фейк Москви про "атаку" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Про це пресслужба МЗС повідомила у соцмережах.

Під час розмов у МЗС тимчасовому повіреному у справах Індії в Україні та тимчасовому повіреному у справах Пакистану в Україні донесли несприйняття заяв прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа та прем'єра Індії Нарендри Моді, які підтримали фейк росіян.

"Сподіваємося, що очільники цих країн висловлять глибоке занепокоєння справжніми атаками РФ по цивільних об'єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану і непровоковану агресію", — зазначили в МЗС.

У відомстві додали, що відповідних заходів вжило також посольство України в ОАЕ щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Разом з тим посольства України в державах Центральної Азії донесли до посадовців цих країн позицію щодо неприпустимості підігрування російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.

"З подивом звернули увагу на офіційні реакції узбекської, казахської, киргизської, туркменської та таджикської сторін на вигаданий Росією “напад на резиденцію Путіна”, який не має жодних підтверджень в емпіричній дійсності та був офіційно спростований українською стороною", — заявили в МЗС.

Як повідомляв портал "Коментарі", висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас зазначила, що заяви Росії про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області не варто сприймати серйозно. За її словами, Кремль свідомо поширює подібні твердження, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від реальних процесів, що відбуваються навколо пошуку миру.